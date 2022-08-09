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Моуринью обратился к украинцам после матча с «Шахтёром»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинскому народу после матча с «Шахтёром» (5:0).

«Все присутствовавшие на этом стадионе глубоко чувствуют проблемы украинских людей. Что бы я хотел сказать украинцам? Хотим счастья, мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки», — сказал Моуринью после матча.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.

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