Источник: матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно

Матчи Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 могут проходить тайно.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить в связи с угрозой теракта», — заявил журналист Игорь Цыганик на своём YouTube-канале.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров.