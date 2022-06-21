«Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров

Короткая ссылка
Донецкий «Шахтёр» собирается начать предсезонную подготовку в Польше.
«Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров
  • AP

По информации UA-Футбол, такое решение принято, чтобы сохранить в своём составе легионеров. Отмечается, что клуб планирует играть в Польше еврокубковые матчи.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Таким образом, в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Ранее «Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить