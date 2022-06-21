«Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров

Донецкий «Шахтёр» собирается начать предсезонную подготовку в Польше.

По информации UA-Футбол, такое решение принято, чтобы сохранить в своём составе легионеров. Отмечается, что клуб планирует играть в Польше еврокубковые матчи.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Таким образом, в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Ранее «Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины.