«Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров
- AP
По информации UA-Футбол, такое решение принято, чтобы сохранить в своём составе легионеров. Отмечается, что клуб планирует играть в Польше еврокубковые матчи.
Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.
Таким образом, в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Ранее «Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины.