«Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины

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Футбольный клуб «Кривбасс» обратился к представителям Украинской премьер-лиги (УПЛ) с просьбой провести новый сезон на территории Украины.
«Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины
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«Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона-2022/2023 только на Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа», — говорится на официальном сайте клуба.

Представители клуба заявили, что не смогут смотреть в глаза болельщикам, если чемпионат будет проходить в другой стране. Они отметили, что проведение турнира обязательно должно быть согласовано с Министерством обороны Украины — для обеспечения безопасности всем участникам.

Сезон-2021/22 УПЛ не был доигран из-за ситуации в стране. Чемпионом Украины стал донецкий «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее «Кривбасс» отправил в отставку тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.

  

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