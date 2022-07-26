Поединок за мировую шахматную корону Непомнящий — Лижэнь пройдёт весной 2023 года

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал, когда пройдёт матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Игра запланирована на апрель-май 2023 года, написал в социальных сетях Сутовский.

Уточняется, что если кто-то из участников не сможет или не захочет играть матч, то его заменит бронзовый призёр турнира претендентов Теймур Раджабов из Азербайджана.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Хорватии, Ян Непомнящий занял пятое место.