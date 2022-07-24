Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Хорватии, Непомнящий — пятый

Магнус Карлсен из Норвегии одержал победу на этапе Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия).

Действующий чемпион мира по шахматам набрал 22,5 очка.

Ян Непомнящий в заключительный день в партиях в блиц одержал пять побед, один раз сыграл вничью и в трёх матчах потерпел поражение. По итогам турнира россиянин набрал 21 очко и занял пятое место.

Непомнящий на турнире два раза уступил Карлсену.

Следующий этап Grand Chess Tour состоится 24—31 августа в США.

Ранее Непомнящий провёл три партии по рапиду во второй день шахматного турнира Grаnd Chess Tour в Загребе.











