Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Хорватии, Непомнящий — пятый
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Действующий чемпион мира по шахматам набрал 22,5 очка.
Ян Непомнящий в заключительный день в партиях в блиц одержал пять побед, один раз сыграл вничью и в трёх матчах потерпел поражение. По итогам турнира россиянин набрал 21 очко и занял пятое место.
Непомнящий на турнире два раза уступил Карлсену.
Следующий этап Grand Chess Tour состоится 24—31 августа в США.
Ранее Непомнящий провёл три партии по рапиду во второй день шахматного турнира Grаnd Chess Tour в Загребе.