Стало известно, какие эпизоды просит рассмотреть «Спартак» после матча с «Ахматом»

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В пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, какие эпизоды будут рассмотрены по обращению «Спартака» после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Стало известно, какие эпизоды просит рассмотреть «Спартак» после матча с «Ахматом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Московский клуб просит рассмотреть вторую жёлтую карточку защитника Мацея Рыбуса (41-я минута), забитый мяч «Ахмата» по истечении добавочного времени (45 + 3), падение Квинси Промеса в штрафной «Ахмата» (50-я минута), попадание мяча в руку Журавлёва в штрафной площади «Ахмата» (77-я минута) и неудаление вратаря «Ахмата» Шелии после столкновения с Александром Соболевым (87-я минута)», — приводит заявление пресс-службы РФС «Чемпионат».

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб обратился в ЭСК РФС по поводу судейской работы в матче первого тура РПЛ с «Ахматом».

 

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