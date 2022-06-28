Сиденко возглавит «Локомотив» после расистского скандала с Воронковым

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Экс-тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» Константин Сиденко возглавит калининградский «Локомотив» после дисквалификации Андрея Воронкова за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Сиденко возглавит «Локомотив» после расистского скандала с Воронковым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

55-летний специалист отказался оспаривать решение о двухлетней дисквалификации.

Ранее капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отказалась от комментариев по поводу дисквалификации своего отца Воронкова.

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