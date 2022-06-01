Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм

Короткая ссылка
Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отказалась от комментариев по поводу дисквалификации своего отца — тренера Алексея Воронкова.
Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм
  • РИА Новости

«Давайте не будем затрагивать эту тему», — цитирует Воронкову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков был дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Специалист во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2) назвал Монтальво «обезьяной». Этот момент попал в прямой эфир. При этом Воронков извинился за инцидент после продолжительного молчания. Спортсменка же призналась, что ей в настоящий момент запрещено комментировать ситуацию.

Ранее Воронков был исключён из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить