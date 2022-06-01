Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм

Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отказалась от комментариев по поводу дисквалификации своего отца — тренера Алексея Воронкова.

«Давайте не будем затрагивать эту тему», — цитирует Воронкову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков был дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Специалист во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2) назвал Монтальво «обезьяной». Этот момент попал в прямой эфир. При этом Воронков извинился за инцидент после продолжительного молчания. Спортсменка же призналась, что ей в настоящий момент запрещено комментировать ситуацию.

Ранее Воронков был исключён из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола.