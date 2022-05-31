Тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков исключён из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) после дисквалификации за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Полномочия наставника калининградского клуба в экспертной комиссии ВФВ приостановлены на два года, сообщает ТАСС.

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что Монтальво запретили комментировать расистский скандал с Воронковым.