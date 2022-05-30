Монтальво запретили комментировать расистские оскорбления от Воронкова

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Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монтальво не может комментировать расистский скандал с тренером калининградского «Локомотива» Алексеем Воронковым.
Монтальво запретили комментировать расистские оскорбления от Воронкова
  • РИА Новости

«Мой представитель не разрешает мне давать комментарии о том, что произошло. Сожалею», — цитирует Монтальво РИА Новости.

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее Алексей Спиридонов предположил, почему Воронков не извинился перед Монтальво.

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