Монтальво запретили комментировать расистские оскорбления от Воронкова

Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монтальво не может комментировать расистский скандал с тренером калининградского «Локомотива» Алексеем Воронковым.

«Мой представитель не разрешает мне давать комментарии о том, что произошло. Сожалею», — цитирует Монтальво РИА Новости.

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее Алексей Спиридонов предположил, почему Воронков не извинился перед Монтальво.