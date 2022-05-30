Спиридонов предположил, почему Воронков не извинился перед Монтальво
- РИА Новости
«Почему не приносит извинения? Если признаёшь свою вину, значит, ты виноват. Возможно, он не считает себя виноватым в этом моменте», — цитирует Спиридонова «Чемпионат».
Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.
Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.