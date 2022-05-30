«Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова

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Заслуженный тренер СССР Николай Карполь, работающий в волейбольном клубе «Уралочка», заявил, что клуб не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Андрея Воронкова.
«Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова
  • РИА Новости

«Есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: «Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине». Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение. Мы не будем его оспаривать», — цитирует Карполя РИА Новости.

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айлама Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее кубинская волейболистка Монтальво заявила, что хочет вернуться в Россию после расистского скандала.

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