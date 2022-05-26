Кубинская волейболистка Монталво хочет вернуться в Россию после расистского скандала

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Кубинская волейболистка Айлама Монтальво сообщила, что была бы не против поиграть в России в будущем.
Кубинская волейболистка Монталво хочет вернуться в Россию после расистского скандала
  • РИА Новости

«Да, я бы хотела», — цитирует Монтальво РИА Новости.

По её словам, она совсем не удивлена тому, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала применить дисквалификацию на срок до двух лет в отношении главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее «Локомотив» извинился за расистский скандал с волейболисткой «Уралочки».

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