Кубинская волейболистка Монталво хочет вернуться в Россию после расистского скандала

Кубинская волейболистка Айлама Монтальво сообщила, что была бы не против поиграть в России в будущем.

«Да, я бы хотела», — цитирует Монтальво РИА Новости.

По её словам, она совсем не удивлена тому, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала применить дисквалификацию на срок до двух лет в отношении главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее «Локомотив» извинился за расистский скандал с волейболисткой «Уралочки».