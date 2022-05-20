«Локомотив» извинился за расистский скандал с волейболисткой «Уралочки»

Руководство калининградского «Локомотива» прокомментировало расистские высказывания главного тренера команды Андрея Воронкова через неделю после инцидента.

«Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент. Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации», — сообщает пресс-служба железнодорожников.

Уточняется, что задержка с официальной реакцией на инцидент, была связана с ожиданием оценки дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола.

«Мы благодарны руководству «Уралочки-НТМК» за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что «эмоциональная фраза» главного тренера команды Андрея Воронкова, сказанная «в пылу решающей партии, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами».

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Татьяна Грачёва отреагировала на отказ Воронкова принести извинения за расистское высказывание.