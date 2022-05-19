Волейболистка Грачёва: Воронкову не стоит хранить молчание, ему нужно извиниться

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Серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Татьяна Грачёва отреагировала на отказ главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения за расистское высказывание, которое он допустил в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.
Волейболистка Грачёва: Воронкову не стоит хранить молчание, ему нужно извиниться
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Пока конкретного решения по сроку дисквалификации не вынесено, это только рекомендация Дисциплинарной комиссии. А решать будет исполком ВФВ. Непонятно, почему Воронков хранит молчание. Если он считает, что никого не оскорблял, то нужно объяснять, что он имел в виду. Если это всё-таки было так, как многие поняли, нужно извиняться. А дальше пусть решает федерация. Самое плохое в данной ситуации — это молчание», — заявила Грачёва RT.

По её словам, эта ситуация портит репутацию волейбола, поэтому чем раньше Воронков извинится перед спортсменкой, тем лучше. Также она отметила, что к волейболу привлечено негативное внимание, которое ему совершенно не нужно.

«Несмотря на случившееся, я уверена, что в нашем волейболе нет никакого расизма. К сожалению, со мной многие могут теперь поспорить. Но у нас ко всем игрокам из всех стран в любой команде очень уважительное отношение», — добавила Грачёва.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Воронкова «мерзавцем» за отказ извиниться.

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