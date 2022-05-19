Губерниев назвал Воронкова «мерзавцем» за отказ извиниться перед волейболисткой

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения за расистское высказывание, которое допустил в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.
Губерниев назвал Воронкова «мерзавцем» за отказ извиниться перед волейболисткой
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Тренер Воронков — беспринципная скотина и мерзавец! За «Локомотив» Калининград и его руководство чувство стыда и неловкости! Сборище упырей!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Наставник «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее Воронков отказался извиняться за расистское высказывание.

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