Воронков отказался извиняться за расистское высказывание

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков отказался принести извинения за расистское высказывание, которое допустил в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.

«Несмотря на очевидность ситуации, калининградский «Локомотив» и персонально Андрей Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес клуба «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монтальво», — говорится на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее дисциплинарная комиссия ВФВ приняла решение дисквалифицировать Воронкова за расистские высказывания на срок до двух лет.