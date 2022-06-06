Щербакова: меня переполняют эмоции от возвращения на лёд

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном» после отпуска.

«Ну что, моя первая тренировка после отпуска. За пару недель забываются ощущения фигурного катания. Я сегодня кайфовала от банальных вещей на льду. Меня переполняют эмоции», — сообщила фигуристка в своём Telegram-канале.

Анна также показала, как восстановила прыжки. Она прыгнула тройной риттбергер на своей первой тренировке после отпуска.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой мира. Она выиграла Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира в Стокгольме.

Ранее Железняков заявил, что Щербакова и Валиева не завершат карьеру из-за участия в летних шоу.