Щербакова: меня переполняют эмоции от возвращения на лёд
- РИА Новости
«Ну что, моя первая тренировка после отпуска. За пару недель забываются ощущения фигурного катания. Я сегодня кайфовала от банальных вещей на льду. Меня переполняют эмоции», — сообщила фигуристка в своём Telegram-канале.
Анна также показала, как восстановила прыжки. Она прыгнула тройной риттбергер на своей первой тренировке после отпуска.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой мира. Она выиграла Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира в Стокгольме.
Ранее Железняков заявил, что Щербакова и Валиева не завершат карьеру из-за участия в летних шоу.