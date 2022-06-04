Агент Языджи сообщил о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о трансфере футболиста

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о покупке игрока.

«Между «Лиллем» и ЦСКА начались переговоры о выкупе Юсуфа. Пока мы ничего более не знаем. Переговоры идут. Мы ждём и надеемся на лучшее», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на возвращение футболиста из «Рубина» в стан армейцев.