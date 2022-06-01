Клюев: Кучаев настроен тренироваться, но мы ждём позицию ЦСКА

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на возвращение футболиста из «Рубина» в стан армейцев.
Клюев: Кучаев настроен тренироваться, но мы ждём позицию ЦСКА
  • РИА Новости

«Костя вернулся в ЦСКА. Настроен тренироваться, но мы ждём позицию клуба. Кучаев вернулся не для того, чтобы сидеть на лавке. В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому всё будет зависеть от позиции руководства. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный игрок», — цитирует Клюева «Чемпионат».

23-летний футболист является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 15 матчей и забил один мяч. Затем он перешёл на правах аренды в казанский футбольный клуб «Рубин».

За «Рубин» Кучаев принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит».

 

 

 

 

 

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