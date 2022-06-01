Агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит»

Короткая ссылка
Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
Агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит»
  • globallookpress.com

«В футболе никто не знает, что произойдёт в будущем. Нашим приоритетом остаётся ЦСКА. При этом «Зенит» — клуб, который заслуживает уважения. Можем поговорить более определённо об этом в следующие дни», — цитирует Чебеджи РИА Новости.

Турецкий футболист перешёл в московский клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что переговоры столичного клуба с французским «Лиллем» относительно выкупа контракта Языджи проходят очень сложно.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить