Агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«В футболе никто не знает, что произойдёт в будущем. Нашим приоритетом остаётся ЦСКА. При этом «Зенит» — клуб, который заслуживает уважения. Можем поговорить более определённо об этом в следующие дни», — цитирует Чебеджи РИА Новости.

Турецкий футболист перешёл в московский клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что переговоры столичного клуба с французским «Лиллем» относительно выкупа контракта Языджи проходят очень сложно.