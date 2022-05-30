Бабаев: переговоры ЦСКА с «Лиллем» по выкупу контракта Языджи проходят очень сложно
- РИА Новости
«По Языджи переговоры очень сложно проходят, тем не менее они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков, с учётом всей форс-мажорной ситуации, сумма трансфера достаточно высокая. Пока «Лилль» не готов подвинуться в цене», — цитирует Бабаева ТАСС.
Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее агент полузащитника Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.