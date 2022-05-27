Агент Языджи: Юсуф всё ещё хочет остаться в ЦСКА

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Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.
Агент Языджи: Юсуф всё ещё хочет остаться в ЦСКА
  • РИА Новости

«Ситуация пока не меняется. Всё так же, как и было. Юсуф Языджи всё ещё хочет остаться в ЦСКА, ему нравится в клубе. В данный момент «Лилль» ждёт. И ЦСКА ждёт, следит за ситуацией», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Марио Фернандеса рассказал, когда футболист продолжит профессиональную карьеру.

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