Агент Языджи: Юсуф всё ещё хочет остаться в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.

«Ситуация пока не меняется. Всё так же, как и было. Юсуф Языджи всё ещё хочет остаться в ЦСКА, ему нравится в клубе. В данный момент «Лилль» ждёт. И ЦСКА ждёт, следит за ситуацией», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

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