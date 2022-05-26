Агент Фернандеса рассказал, когда футболист продолжит профессиональную карьеру

Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду высказался о будущей карьере своего клиента.

«Марио хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года», — цитирует Машаду «РБ Спорт».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к красно-синим в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 329 матчей, забил 11 мячей и отдал 47 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Фернандес попрощался с командой после заключительного матча в РПЛ с «Ростовом».