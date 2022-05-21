Фернандес: ЦСКА всегда будет в моём сердце

Защитник ЦСКА Марио Фернандес попрощался в командой после заключительного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спасибо Господу Богу за десять лет, проведённых в России. Без его помощи я бы ничего не достиг здесь. Всем партнёрам по команде огромное спасибо, также Бабаеву и Гинеру. ЦСКА всегда будет в моём сердце, ЦСКА всегда будет первым», — цитирует Фернандеса Sport24.

В последнем матче за ЦСКА Фернандес отметился голом и результативной передачей. Москвичи разгромили «Ростов» со счётом 4:0.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 329 матчей, забил 11 мячей и отдал 47 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.