«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с коллективом из Татарстана рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа.
Примечательно, что перед уходом в аренду Константин продлил контракт с ЦСКА до сезона-2023/2024.
23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне он провёл за команду 15 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что испанская «Уэска» может досрочно вернуть нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.