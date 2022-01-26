AS: «Уэска» может досрочно вернуть Гайча из аренды в ЦСКА

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Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может досрочно вернуться в столичный клуб с аренды из «Уэски».

По информации AS, такое решение связано с тем, что испанская команда приобрела нападающего Дарио Поведу. Руководство клуба хочет пополниться ещё одним форвардом, но при этом расстаться с Гайчем.

Напомним, что в 2020 году футболист перешёл в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо». Минувший сезон Гайч провёл в аренде в итальянском «Беневенто». В 15 матчах Серии А футболист забил два мяча. 30 августа клуб второго дивизиона Испании арендовал аргентинца.

Ранее сообщалось, что Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала».

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