Источник: Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

По информации Arena Sport, вариант с переходом в «Арсенал» является самым подходящим для футболиста. Отмечается, что он не может перейти в «Црвену Звезду», потому что его жена ждёт ребёнка.

Напомним, что Деспотович за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

Ранее Жирков обратился к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.