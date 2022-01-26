Источник: Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»

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Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Источник: Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

По информации Arena Sport, вариант с переходом в «Арсенал» является самым подходящим для футболиста. Отмечается, что он не может перейти в «Црвену Звезду», потому что его жена ждёт ребёнка.

Напомним, что Деспотович за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

Ранее Жирков обратился к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

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