Жирков: Азмун, давай в дубль «Зенита»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков обратился к иранскому нападающему клуба Сердару Азмуну.

«Давай в дубль «Зенита», — написал Жирков во время прямого эфира Азмуна в Instagram.

Напомним, что 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», чем нарушил медицинский протокол. В качестве наказания Азмуна могут перевести в дубль команды.

Ранее сообщалось, что Хендрикс до конца недели перейдёт из «Спартака» в «Фейеноорд».