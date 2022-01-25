Жирков: Азмун, давай в дубль «Зенита»
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«Давай в дубль «Зенита», — написал Жирков во время прямого эфира Азмуна в Instagram.
Напомним, что 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», чем нарушил медицинский протокол. В качестве наказания Азмуна могут перевести в дубль команды.
Ранее сообщалось, что Хендрикс до конца недели перейдёт из «Спартака» в «Фейеноорд».