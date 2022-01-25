Источник: Хендрикс до конца недели перейдёт из «Спартака» в «Фейеноорд»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды.

По информации AD, арендное соглашение будет оформлено до конца текущей недели. Отмечается, что футболист пробудет в «Фейеноорде» до лета.

Напомним, что действующий контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне голландец провёл десять матчей за красно-белых, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Стоцкий стал игроком «Нижнего Новгорода».