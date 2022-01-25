Источник: Хендрикс до конца недели перейдёт из «Спартака» в «Фейеноорд»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
По информации AD, арендное соглашение будет оформлено до конца текущей недели. Отмечается, что футболист пробудет в «Фейеноорде» до лета.
Напомним, что действующий контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне голландец провёл десять матчей за красно-белых, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Стоцкий стал игроком «Нижнего Новгорода».