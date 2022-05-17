Защитник «Зенита» Чистяков досрочно завершил сезон-2021/22

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков досрочно завершил сезон-2021/22 в связи с операцией на носу.

Как сообщает «Матч ТВ», 26-летний футболист лёг на операцию на носу. Он получил травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (3:1) после единоборства с Эриком Бикфалви.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. В 30-м туре чемпионата России подопечные Сергея Семака сыграют с «Нижним Новгородом». Матч состоится 21 мая в 17:00 мск.

Ранее сербская «Црвена Звезда» поздравила санкт-петербургский «Зенит» с завоеванием чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22.