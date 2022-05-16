«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Сербская «Црвена Звезда» поздравила петербургский «Зенит» с завоеванием чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22.

«Сине-бело-голубые отличным способом завоевали титул, оставив «Динамо» в таблице с разницей в 12 очков и феноменально завершив отличный футбольный сезон. «Црвена Звезда» от всей души поздравляет их с этим успехом и желает ещё больших побед в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Црвены Звезды».

Петербургский клуб досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не перейдёт в «Црвену Звезду».