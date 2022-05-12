Уткин оценил возможный уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном уходе президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца со своего поста.

«Он становился президентом РПЛ в совершенно другой ситуации, когда вся лига имела другие цели и задачи. Сейчас, когда мы не знаем, как будет выглядеть чемпионат в следующем году, сколько в нём будет участвовать команд, передоговориться придётся заново», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021, года после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Он также совмещает должности главы РПЛ и руководителя судейского комитета Российского футбольного союза и главы экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

Ранее Василий Уткин высказался об идее создания чемпионского коридора для «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».