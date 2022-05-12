Уткин: чтобы насытить тщеславие «Зенита», надо сделать чемпионский коридор длиной с трассу

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об идее создания чемпионского коридора для петербургского «Зенита» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Уткин: чтобы насытить тщеславие «Зенита», надо сделать чемпионский коридор длиной с трассу
  • РИА Новости

«Думаю, чтобы удовлетворить тщеславие «Зенита», придётся устроить коридор примерно на протяжении железнодорожной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом в обоих направлениях», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, петербургский клуб, скорее всего, обыграет «Спартак» и его победа обязательно вызовет скандал.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22.

Матч между сине-бело-голубыми и столичным клубом пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее Уткин прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23.

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