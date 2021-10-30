Игра на понижение: стоит ли Миранчуку уходить из «Аталанты» в аренду зимой

Алексей Миранчук продолжает испытывать серьёзные проблемы с адаптацией в «Аталанте». В нынешнем сезоне россиянин провёл на поле суммарно 215 минут и отметился двумя результативными передачами, а также был признан худшим игроком команды в двух из трёх последних матчей. Почему аренда в другой клуб может пойти на пользу полузащитнику сборной России — в материале RT.

Для Алексея Миранчука второй сезон в Серии А получается крайне разочаровывающим. Из восьми матчей во всех турнирах российский полузащитник лишь два начинал в стартовом составе «Аталанты», а ещё шесть раз выходил со скамейки. При этом его последние выступления и вовсе вызвали волну критики со стороны итальянских журналистов и фанатов. Он был признан худшим футболистом команды и в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, и во встрече с «Удинезе» в чемпионате Италии, а частично реабилитироваться смог лишь в игре с «Сампдорией». Хавбек вышел на замену на 78-й минуте и отметился результативной передачей. С учётом этого неудивительно, что всё чаще ходят слухи о его возможном уходе из стана бергамасков.

По окончании прошлого сезона поклонники Миранчука если и не были уверены в его светлом будущем в «Аталанте», то как минимум выражали оптимизм. Пусть в Серии А он выходил в основе лишь в четырёх из 25 матчей, зато более чем бережно относился к предоставленному ему игровому времени. По статистике, на 90 минут у россиянина приходилось 0,8 результативного действия, что являлось пятым показателем в команде. Лучше дела обстояли лишь у Алехандро Гомеса (0,81), Дувана Сапаты (0,87), Руслана Малиновского (0,91) и Луиса Муриэля (1,69). При этом позади остались прямые конкуренты — Йосип Иличич и Маттео Пессина.

Это позволяло надеяться, что по ходу первенства-2021/22 Джан Пьеро Гасперини будет предоставлять Миранчуку больше шансов, но на деле ситуация не сильно изменилась. Встречи с «Торино» и «Болоньей» полузащитник начал на скамейке, а с «Фиорентиной» и «Салернитаной» хоть и попадал в старт, но был заменён уже в дебюте второго тайма. За этим последовал длительный отрезок, на протяжении которого Алексей и вовсе был вынужден наблюдать со стороны за выступлениями коллег. В общей сложности вне игры он провёл практически месяц — с 21 сентября по 20 октября, а его возвращение на поле вряд ли можно считать успешным. В матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Удинезе» он вновь не отметился голами и передачами, а после его выхода на поле «Аталанта» пропустила три безответных мяча. Как итог — поражение в Лиге чемпионов и ничья в первенстве страны.

Таким образом, на конец октября в послужном списке Миранчука значится всего 215 сыгранных минут во всех турнирах и две передачи. При этом по количеству результативных действий за матч в среднем он занимает шестое место в команде (0,49), а по сумме ожидаемых голов и передач (0,26) — всего лишь девятое. Ситуация ухудшается и тем, что в плане работы без мяча он по-прежнему смотрится слабее своих партнёров. И это при том, что сам он прибавил в активности. Например, в прошлом соревновательном году он выполнял в среднем 15,7 прессинг-действий за матч, а в нынешнем их число возросло до 21,0. Правда, успешных осталось столько же (6,00).

Всё это говорит о двух вещах. Во-первых, Миранчук по-прежнему испытывает проблемы с адаптацией к системе Гасперини и до конца не соответствует требованиям итальянского специалиста. Во-вторых, в условиях недостатка игрового времени он не может полноценно проявить себя, что сложно назвать неожиданностью. Алексей никогда не был футболистом, способным выйти на замену и мгновенно усилить коллектив и принести результат. В том же «Локомотиве» ему было необходимо не просто получать достаточное количество игрового времени, но и быть главной опцией в атаке. Подобного в «Аталанте» ему ждать не приходится, по крайней мере в ближайшее время. И во многом причиной тому — резко возросший уровень конкуренции.

Можно сказать, что в какой-то степени Миранчук стал заложником ситуации. Ведь приходил он в коллектив, который находился немного в ином состоянии, чем сейчас. Да, на тот момент в нём ещё числился Алехандро Гомес, но до конфликта с главным тренером оставалось совсем недолго. При этом под вопросом было будущее одного из основных конкурентов Алексея — Йосипа Иличича, ещё не вышел на свой пик формы Роман Малиновский, не прибавил Маттео Пессина, не был приобретён Сэм Ламмерс. Одним словом, перспектив было значительно больше.

И хотя Гомес и покинул «Аталанту» уже в январе, место в составе не освободилось. Иличич не только не ушёл, но и продолжил демонстрировать свой огромный талант, Малиновский стал одним из самых продуктивных полузащитников Серии А, а прогресс того же Пессины наверняка мог стать ещё более впечатляющим, если бы не тяжёлая травма. В любом случае Миранчук имеет как минимум двух серьёзных конкурентов, которые не только превосходят его по уровню на данный момент, но и лучше адаптированы к условиям специалиста. И в подобных реалиях бороться за попадание в старт крайне сложно.

В свете этого логичным было бы решение покинуть «Аталанту». Безусловно, россиянину не стоит обращать внимание на некоторых итальянских журналистов, призывающих его вернуться в РПЛ. Но найти коллектив, в котором он будет получать постоянную игровую практику, необходимо. И если Миранчук заинтересован в продолжении карьеры на Апеннинах, ему, возможно, стоило бы рассмотреть варианты с арендой в один из клубов Италии.

И если судить по словам его агента Вадима Шпинёва, подобная работа уже ведётся. Тот отметил, что находится в тесном контакте с руководством «Аталанты» и в конце ноября планирует обсудить будущее Миранчука. При этом он подчеркнул, что в отечественного футболиста по-прежнему верят и не планируют продавать.

«Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», — подтвердил агент «Чемпионату».

Сейчас аренда в другой коллектив чемпионата Италии видится идеальным вариантом для Миранчука, если он всерьёз настроен продолжить выступления в Европе. В менее статусной и структурной команде он наверняка получит возможность набрать форму, продемонстрировать свои атакующие навыки и вернуть уверенность. Проблема в том, что всё это может не особо помочь ему в плане укрепления в основе «Аталанты». Ведь переход в другой клуб не позволит ему лучше адаптироваться к требованиям Гасперини или выиграть конкуренцию у Малиновского и Иличича.

«Аталанта» относится к тому типу команд, завоевать место в составе которых крайне сложно, если ты находишься не внутри неё. Да, Миранчук может показывать высокую продуктивность в условных «Удинезе» или «Болонье», но по возвращении будет вынужден заново учиться существовать в сложной игровой системе. И как показывает практика, при помощи аренды бергамаски чаще не предоставляют футболистам практику, а зондируют почву под будущий трансфер.

За последние годы через систему клуба прошло огромное количество игроков, и далеко не все подошли видению наставника. Впоследствии они отправлялись в аренду, но вернулись обратно считаные единицы. Одним из примеров можно назвать того же Пессину, успевшего съездить сначала в «Специю», а затем и в «Верону», а потом прийтись ко двору в Бергамо. При этом для большинства временная «ссылка» обернулась полноценным переездом на новое место. Достаточно вспомнить Этрита Беришу и Марко Д’Алессандро, Андреаса Корнелиуса, Николаса Хааса и других.

Да, были и игроки, настолько ярко проявившие себя в «Аталанте», что более сильный и зажиточный клуб решил взять их в аренду на сезон, чтобы впоследствии провести полноценный переход. В их числе Франк Кессье («Милан»), Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес и Брайан Кристанте (все — «Рома»), Роберто Гальярдини («Интер»). Но Миранчука пока вряд ли можно отнести к данной категории. Несмотря на слова Шпинёва о «хорошем реноме», в Италии хавбек пока не успел добиться серьёзных успехов и идти на повышение пока рано.

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Возможно, с этим частично и связано то, что на данный момент в СМИ крайне мало информации о клубах, заинтересованных в приглашении Миранчука. Некоторое время назад одним из претендентов на него назывался «Сассуоло», но впоследствии в самом клубе выступили с опровержением. В августе говорилось, что Алексей может пополнить «Милан», однако всё так и осталось на уровне слухов. Возможно, ближе к зиме ажиотаж вокруг россиянина возрастёт, но потенциальных арендаторов вполне может отпугнуть его высокая зарплата. По сведениям Capology, хавбек получает €2,78 млн в год. И часть из неё придётся выплачивать новым работодателям.

В любом случае, на данный момент вариант с арендой видится единственно верным для Миранчука. Однако к выбору команды стоит подойти максимально тщательно. Вероятно, стоит обратить внимание на менее статусные коллективы из середины или нижней части таблицы. Ещё полгода на скамейке могут нанести серьёзный удар по психологии и отбить желание строить карьеру в Европе, а возвращение в РПЛ вряд ли можно назвать идеальным развитием событий. Ведь Ранее Алексей уже показывал, что перерос уровень чемпионата России.

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жёсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема. Миранчук — созидательный игрок. Если бы он сочетал в себе умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть, это был бы другой футболист, который оценивался бы в десятки раз выше. Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать», — отметил Шпинёв.