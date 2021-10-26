Канчельскис: Миранчуку нужно пахать на тренировках и ждать своего шанса

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации Алексея Миранчука, который не имеет регулярной игровой практики в «Аталанте».

«Ему трудно сейчас. Видно, что Лёша очень переживает из-за отсутствия игровой практики в «Аталанте». Тренер ему сейчас не доверяет, выпускает лишь на замену и то не всегда. В РПЛ Миранчук был одним из лидеров. Конечно, он не привык к роли запасного и не знает, как к этому относиться. Переживания сказываются на его игре. Сейчас не стоит ждать от него чего-то сверхъестественного. Алексею нужно успокоиться, подумать хорошенько над своим будущим и двигаться вперёд. В подобных ситуациях надо просто пахать на тренировках и ждать своего шанса. Над сменой команды думать не стоит. Какой смысл идти в команды из нижней половины таблицы Серии А? Но если будет предложение, к примеру от «Сассуоло», то можно рассмотреть. Там играют в хороший атакующий футбол. Главное — не возвращаться в Россию. Если вернётся, то это будет прыжок назад», — цитирует Канчельскиса Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты», но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Билялетдинов поддержал идею ухода Миранчука из «Аталанты».