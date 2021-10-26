Билялетдинов поддержал идею ухода Миранчука из «Аталанты»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о возможном уходе хавбека Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты».
Билялетдинов поддержал идею ухода Миранчука из «Аталанты»
  • © atalanta.it

«Пускай уходит, мы будем только за, у него будет больше игр. Ему нужна игровая практика, не надо ничего выдумывать, ему нужно играть — не важно, в «Сассуоло» или нет. Серия А — это привилегия, а в Россию всегда успеет вернуться. Сейчас он не проходит в основной состав «Аталанты», значит, нужно искать практику и добиваться результата в другой команде в аренде. Если же «Аталанта» не хочет расставаться с футболистом, значит, они рассчитывают, что в аренде он проведет определённое количество матчей и совершит полезные действия, а потом может вернуться в «Аталанту» и заиграть по-другому», — цитирует Билялетдинова Eurostavka.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты», но не сумел отметиться результативными действиями. 

Ранее Сёмин прокомментировал возможный уход Миранчука из «Аталанты».

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