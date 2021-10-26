Сёмин прокомментировал возможный уход Миранчука из «Аталанты»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».
Сёмин прокомментировал возможный уход Миранчука из «Аталанты»
  • © Spada/LaPresse
  • globallookpress.com

«Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты», но не отметился голевыми действиями. Футболист не появляется в стартовом составе команды.

Ранее Миранчук был признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд.

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