Сёмин прокомментировал возможный уход Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты», но не отметился голевыми действиями. Футболист не появляется в стартовом составе команды.

Ранее Миранчук был признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд.