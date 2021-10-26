Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан худшим игроком своей команды в матче девятого тура Серии А с «Удинезе» (1:1).

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