Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан худшим игроком своей команды в матче девятого тура Серии А с «Удинезе» (1:1).
Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд
  • © Spada/LaPresse
  • globallookpress.com

Футболист получил низшую оценку за матч от ряда авторитетных итальянских изданий (Tuttomercatoweb, Eurosport, TuttoAtalanta), сообщает «Чемпионат».

Напомним, что болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

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