Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд
- © Spada/LaPresse
- globallookpress.com
Футболист получил низшую оценку за матч от ряда авторитетных итальянских изданий (Tuttomercatoweb, Eurosport, TuttoAtalanta), сообщает «Чемпионат».
Напомним, что болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.