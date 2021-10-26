Спортивный директор «Сассуоло» — о Миранчуке: мы всегда заинтересованы в хороших игроках

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал слухи о намерении клуба арендовать полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я первые об этом слышу. Мы следим за многими качественным игроками, однако информация по Миранчуку — это обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде футболистов еще не рассматривался. Но кто знает, какая ситуация будет зимой. Мы всегда заинтересованы в хороших игроках», — цитирует Росси Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты», но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Канчельскис заявил, что Миранчуку нужно пахать на тренировках и ждать своего шанса.