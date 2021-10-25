Агент Миранчука: к Алексею есть интерес добротных команд Серии А

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

«Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Реноме у него в Италии хорошее. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», — цитирует «Чемпионат» Шпинёва.

Агент сообщил, что намерен встретиться с руководством «Аталанты» в Италии 20 ноября для обсуждения будущего Миранчука. Он также подчеркнул, что представители клуба Серии А не жалеют о трансфере 26-летнего хавбека.

Миранчук провёл в текущем сезоне за «Аталанту» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. В двух играх в Лиге чемпионов УЕФА россиянин забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не удержала победу в матче с «Удинезе» в Серии А.