«Аталанта» не удержала победу в матче с «Удинезе»

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«Аталанта» сыграла вничью на своём поле с «Удинезе» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» не удержала победу в матче с «Удинезе»
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Игра, которая пошла на поле стадиона «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Аталанты» мяч забил Руслан Малиновский (57-я минута). Украинский полузащитник поразил ворота Марко Сильвестри дальним ударом из-за пределов штрафной площади. У «Удинезе» отличился Бету (94-я).

Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте игры. Полузащитник сборной России заменил словенца Йосипа Иличича.

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини в концовке матча получил красную карточку.

Ранее в «Аталанте» опровергли информацию о готовности продать Миранчука.

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