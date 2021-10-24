«Аталанта» не удержала победу в матче с «Удинезе»
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Игра, которая пошла на поле стадиона «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Аталанты» мяч забил Руслан Малиновский (57-я минута). Украинский полузащитник поразил ворота Марко Сильвестри дальним ударом из-за пределов штрафной площади. У «Удинезе» отличился Бету (94-я).
Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте игры. Полузащитник сборной России заменил словенца Йосипа Иличича.
Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини в концовке матча получил красную карточку.
Ранее в «Аталанте» опровергли информацию о готовности продать Миранчука.