Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца сезона

Короткая ссылка
Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, рассказал о будущем своего клиента.
Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца сезона
  • © spartak.com

«Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю», — цитирует ван Куперена «РБ Спорт».

Напомним, что Тиль присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ Алкмар» за €16 млн. В настоящий момент он выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Джованни Росси прокомментировал слухи о намерении «Сассуоло» арендовать полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить