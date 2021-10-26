Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца сезона

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, рассказал о будущем своего клиента.

«Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю», — цитирует ван Куперена «РБ Спорт».

Напомним, что Тиль присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ Алкмар» за €16 млн. В настоящий момент он выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

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