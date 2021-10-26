«Чемпионат»: ЦСКА, «Локо» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин попал в сферу интересов ЦСКА, «Локомотива» и «Рубина».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации, клубы готовы включиться в борьбу за футболиста, если он не договорится с «Зенитом» о продлении контракта. Соглашение между сторонами рассчитано до конца этого сезона.

Сутормин в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги провёл 12 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее Канчельскис заявил, что Миранчуку нужно пахать на тренировках и ждать своего шанса.