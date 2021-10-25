Агент Миранчука заявил, что Алексей не собирается переходить в российский клуб

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал возможное возвращение бывшего футболиста московского «Локомотива» в Россию.

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По его словам, сейчас Алексей не в полной мере оправдывает ожидания главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини: жёсткий характер, более активная игра в обороне, лучшее ведение единоборств.

«Это главная проблема. Миранчук — созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборство с теми качествами, которые у него уже есть, это был бы другой футболист. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать», — добавил Шпинёв.

Миранчук провёл за «Аталанту» в текущем сезоне пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. В двух играх в Лиге чемпионов УЕФА россиянин забил один мяч.

Миранчук перешёл из московского «Локомотива» в команду из Бергамо в 2020 году. За это время он провёл за «Аталанту» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее агент Миранчука заявил, что к Алексею есть интерес добротных команд Серии А.