Агент Миранчука заявил, что Алексей не собирается переходить в российский клуб

Короткая ссылка
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал возможное возвращение бывшего футболиста московского «Локомотива» в Россию.
Агент Миранчука заявил, что Алексей не собирается переходить в российский клуб
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По его словам, сейчас Алексей не в полной мере оправдывает ожидания главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини: жёсткий характер, более активная игра в обороне, лучшее ведение единоборств.

«Это главная проблема. Миранчук — созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборство с теми качествами, которые у него уже есть, это был бы другой футболист. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать», — добавил Шпинёв.

Миранчук провёл за «Аталанту» в текущем сезоне пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. В двух играх в Лиге чемпионов УЕФА россиянин забил один мяч.

Миранчук перешёл из московского «Локомотива» в команду из Бергамо в 2020 году. За это время он провёл за «Аталанту» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее агент Миранчука заявил, что к Алексею есть интерес добротных команд Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить