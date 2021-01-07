«Этот турнир лично меня сделал сильнее»: Ларионов об итогах МЧМ-2021, критике Третьяка и давлении со стороны СМИ

Молодёжный чемпионат мира стоит рассматривать как возможность получить ценный опыт перед взрослыми соревнованиями, поэтому не стоит категорично расценивать его результат. Об этом заявил главный тренер сборной России Игорь Ларионов. По его словам, у него нет претензий к подопечным, которые делали всё возможное на протяжении всего турнира. Наставник ответил на критику Владислава Третьяка и Романа Ротенберга, а также прокомментировал слухи, что специалист по ОФП Филипп Арзамасов попал в тренерский штаб благодаря родственным связям.

Сборная России по хоккею вернулась в Москву после завершения молодёжного чемпионата мира, на котором она заняла четвёртое место, в матче за бронзу уступив Финляндии. По прилёте главный тренер команды Игорь Ларионов впервые подробно прокомментировал выступление подопечных, неудача которых вызвала бурные дискуссии как в кругах экспертов, так и среди болельщиков.

Так, что касается встречи за третье место, в которой россияне не смогли реабилитироваться за пять пропущенных шайб в полуфинале, специалист подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть свою команду.

«Мы должны были отправить финнов обратно домой. Но этого не случилось. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне. Этот турнир лично меня сделал сильнее», — сказал Ларионов.

На протяжении всего турнира, который непросто складывался для отечественных игроков, ожидаемо возникали сравнения с командой образца прошлогоднего чемпионата мира, где России удалось завоевать серебро, в финале в упорной борьбе уступив Канаде.

По словам наставника, стоит помнить, что хоккей прогрессирует из года в год. В то же время ему непросто ответить на вопрос, почему россияне выглядели настолько слабее, особенно в атаке.

«Задача стояла такая же — контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны её контролировать. Если посмотреть первый гол (в полуфинальном матче. — RT), на картинке четыре игрока в белой форме и один — в красной. И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке», — посетовал он.

При этом Ларионов напомнил, что и разгромившие россиян канадцы в финале не сумели забросить ни одной шайбы в ворота сборной США, хотя на протяжении всего чемпионата демонстрировали сильный хоккей.

«Та же канадская команда в финале ничего не забила, хотя провела очень сильный турнир. Можно ссылаться на особенности молодёжного хоккея, на его непредсказуемость. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота», — отметил он.

Специалист также не согласился с мнением, которое выражали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и вице-президент организации Роман Ротенберг, о том, что отечественную команду подвела физическая подготовка. По словам Ларионова, в сложившихся реалиях, когда о полноценной подготовке не могло быть и речи, и спортсмены, и тренерский штаб сделали всё возможное.

«Сейчас не то время, чтобы комментировать физическое состояние. Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Не знаю, может, у шведов тоже была какая-то проблема с «физикой». Они не попали в четвёрку. Поэтому говорить об этом преждевременно», — подчеркнул наставник.

Что касается формы хоккеистов, то Ларионова критиковали и за то, что этот аспект был поручен его родственнику, не столь известному специалисту Филиппу Арзамасову.

«Между прочим, он много лет работал в московском «Динамо». Вопрос не в том, кто чей родственник, а в том, какой человек профессионал. Мы не можем кивать в одну сторону. У нас команда. Все люди в штабе — квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это вина тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании работа была проделана очень хорошая», — парировал специалист.

Самая большая волна критики нахлынула на тренерский штаб и хоккеистов после разгрома в полуфинале. При этом Ларионов признался, что старался не обращать внимания на ведущиеся вокруг команды разговоры, так как ненужные эмоции отвлекают от работы.

«В Национальной хоккейной лиге так много не пишут о хоккее, как в России. Я не читал прессу, это не то, что отвлекает, надо трезво оценивать ситуацию, чтобы не впадать в эйфорию или депрессию. Просили и ребят. Эти вещи влияют на молодёжь, на их реакцию и восприятие. Мы уважаем труд российских журналистов, проблем или претензий никаких нет», — пояснил специалист.

По его мнению, подобные турниры скорее служат проверкой для хоккеистов, дают им необходимый опыт перед важнейшими соревнованиями на взрослом уровне. Именно поэтому не стоит как предъявлять к сборной завышенные требования, так и клеймить её позором после того, как эти ожидания не оправдываются.

«Мы говорим о молодёжи, можем ставить высокие задачи, которые хотим выполнить не только мы, но и все остальные страны-участники. Это не всегда получается. Не хочется ссылаться на тренеров других сборных, которые тоже попадают в неприятные ситуации, не проходят в финал, полуфинал, вылетают на ранней стадии. Этот опыт был не лучшим, потому что не взяли медали. Хотя о медалях речь не идёт, мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея», — объяснил наставник.

Резюмируя итоги чемпионата мира, тренер подчеркнул, что даже неутешительный результат может быть полезен для молодых хоккеистов.

«Жизнь продолжается. К сожалению, получилось не то, что мы хотели. В любом случае это опыт, мотивация, чтобы двигаться дальше. Потому что это разочарование для всех нас. Но так устроен спорт. Нужно стремиться быть лучше», — заключил Ларионов.