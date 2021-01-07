«Этот турнир лично меня сделал сильнее»: Ларионов об итогах МЧМ-2021, критике Третьяка и давлении со стороны СМИ
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- © Andy Devlin/Keystone Press Agency
Сборная России по хоккею вернулась в Москву после завершения молодёжного чемпионата мира, на котором она заняла четвёртое место, в матче за бронзу уступив Финляндии. По прилёте главный тренер команды Игорь Ларионов впервые подробно прокомментировал выступление подопечных, неудача которых вызвала бурные дискуссии как в кругах экспертов, так и среди болельщиков.
Так, что касается встречи за третье место, в которой россияне не смогли реабилитироваться за пять пропущенных шайб в полуфинале, специалист подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть свою команду.
«Мы должны были отправить финнов обратно домой. Но этого не случилось. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне. Этот турнир лично меня сделал сильнее», — сказал Ларионов.
На протяжении всего турнира, который непросто складывался для отечественных игроков, ожидаемо возникали сравнения с командой образца прошлогоднего чемпионата мира, где России удалось завоевать серебро, в финале в упорной борьбе уступив Канаде.
По словам наставника, стоит помнить, что хоккей прогрессирует из года в год. В то же время ему непросто ответить на вопрос, почему россияне выглядели настолько слабее, особенно в атаке.
«Задача стояла такая же — контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны её контролировать. Если посмотреть первый гол (в полуфинальном матче. — RT), на картинке четыре игрока в белой форме и один — в красной. И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке», — посетовал он.
При этом Ларионов напомнил, что и разгромившие россиян канадцы в финале не сумели забросить ни одной шайбы в ворота сборной США, хотя на протяжении всего чемпионата демонстрировали сильный хоккей.
«Та же канадская команда в финале ничего не забила, хотя провела очень сильный турнир. Можно ссылаться на особенности молодёжного хоккея, на его непредсказуемость. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота», — отметил он.
Специалист также не согласился с мнением, которое выражали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и вице-президент организации Роман Ротенберг, о том, что отечественную команду подвела физическая подготовка. По словам Ларионова, в сложившихся реалиях, когда о полноценной подготовке не могло быть и речи, и спортсмены, и тренерский штаб сделали всё возможное.
«Сейчас не то время, чтобы комментировать физическое состояние. Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Не знаю, может, у шведов тоже была какая-то проблема с «физикой». Они не попали в четвёрку. Поэтому говорить об этом преждевременно», — подчеркнул наставник.
Что касается формы хоккеистов, то Ларионова критиковали и за то, что этот аспект был поручен его родственнику, не столь известному специалисту Филиппу Арзамасову.
«Между прочим, он много лет работал в московском «Динамо». Вопрос не в том, кто чей родственник, а в том, какой человек профессионал. Мы не можем кивать в одну сторону. У нас команда. Все люди в штабе — квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это вина тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании работа была проделана очень хорошая», — парировал специалист.
Самая большая волна критики нахлынула на тренерский штаб и хоккеистов после разгрома в полуфинале. При этом Ларионов признался, что старался не обращать внимания на ведущиеся вокруг команды разговоры, так как ненужные эмоции отвлекают от работы.
«В Национальной хоккейной лиге так много не пишут о хоккее, как в России. Я не читал прессу, это не то, что отвлекает, надо трезво оценивать ситуацию, чтобы не впадать в эйфорию или депрессию. Просили и ребят. Эти вещи влияют на молодёжь, на их реакцию и восприятие. Мы уважаем труд российских журналистов, проблем или претензий никаких нет», — пояснил специалист.
По его мнению, подобные турниры скорее служат проверкой для хоккеистов, дают им необходимый опыт перед важнейшими соревнованиями на взрослом уровне. Именно поэтому не стоит как предъявлять к сборной завышенные требования, так и клеймить её позором после того, как эти ожидания не оправдываются.
«Мы говорим о молодёжи, можем ставить высокие задачи, которые хотим выполнить не только мы, но и все остальные страны-участники. Это не всегда получается. Не хочется ссылаться на тренеров других сборных, которые тоже попадают в неприятные ситуации, не проходят в финал, полуфинал, вылетают на ранней стадии. Этот опыт был не лучшим, потому что не взяли медали. Хотя о медалях речь не идёт, мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея», — объяснил наставник.
Резюмируя итоги чемпионата мира, тренер подчеркнул, что даже неутешительный результат может быть полезен для молодых хоккеистов.
«Жизнь продолжается. К сожалению, получилось не то, что мы хотели. В любом случае это опыт, мотивация, чтобы двигаться дальше. Потому что это разочарование для всех нас. Но так устроен спорт. Нужно стремиться быть лучше», — заключил Ларионов.
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