Ларионов — о давлении СМИ: я не читал прессу, просили и ребят об этом

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о давлении на команду во время её выступления на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Ларионов — о давлении СМИ: я не читал прессу, просили и ребят об этом
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«В НХЛ так много не пишут о хоккее, как пишут в России. Я не читал прессу, это не то, что отвлекает, надо трезво оценивать ситуацию, чтобы не впадать в эйфорию или депрессию. Просили и ребят. Эти вещи влияют на молодёжь, на их реакцию и восприятие. Мы уважаем труд российских журналистов, проблем или претензий никаких нет», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что все участники МЧМ ставили перед собой высокие задачи.

«Не всегда получается. Не хочется ссылаться на тренеров других стран, которые тоже попадают в какие-то ситуации, не могут попасть в финал, полуфинал, вылетают на ранней стадии. Этот опыт был не самым лучшим, потому что не взяли медали. Хотя о медалях речь не стоит, мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея. Хотя хоккей вырос, прогрессирует, стал более конкурентоспособным. Для ребят это урок, это поражение должно сделать их сильнее», — добавил Ларионов.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Ларионов высказал мнение что физическая подготовка команды не была причиной неудачного выступления сборной МЧМ.

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