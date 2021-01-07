Бардаков рассказал чего не хватило сборной России на МЧМ

Короткая ссылка
Форвард молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Бардаков рассказал чего не хватило сборной России на МЧМ
  • © fhr.ru

«В атаке не хватало простоты. Элементарно не лезли на пятак. Только Вася Подколзин единственный лез на пятак во всех матчах, старался. Мы не смогли последовать его примеру. Где-то не хватило сил, где-то — эмоций. Мы играли в свою игру, играли так, как нас учили, тренировали. Где-то не получилось, поэтому такой результат», — приводит слова Бардакова «Чемпионат».

Он отметил, что не испытывал проблем с физической формой.

«Это молодёжный хоккей: тут не предугадаешь, у кого сейчас пик формы, у кого — спад», — добавил хоккеист.

19-летний Бардаков сыграл в семи матчах МЧМ и записал на свой счёт 2 (1 + 1) очка.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Бардаков попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить