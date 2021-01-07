Бардаков рассказал чего не хватило сборной России на МЧМ

Форвард молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«В атаке не хватало простоты. Элементарно не лезли на пятак. Только Вася Подколзин единственный лез на пятак во всех матчах, старался. Мы не смогли последовать его примеру. Где-то не хватило сил, где-то — эмоций. Мы играли в свою игру, играли так, как нас учили, тренировали. Где-то не получилось, поэтому такой результат», — приводит слова Бардакова «Чемпионат».

Он отметил, что не испытывал проблем с физической формой.

«Это молодёжный хоккей: тут не предугадаешь, у кого сейчас пик формы, у кого — спад», — добавил хоккеист.

19-летний Бардаков сыграл в семи матчах МЧМ и записал на свой счёт 2 (1 + 1) очка.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Бардаков попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ