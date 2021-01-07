Хоккеист сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ

Форвард молодёжной сборной России Захар Бардаков попал в список главных открытий чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне по версии скаутов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает The Athletic, по мнению скаутов НХЛ, опрошенных перед финальным матчем МЧМ, в список главных открытий турнира, помимо Бардакова, вошли финны Топи Ниемеля, Самуэль Хелениус и Сантери Хатакка, американец Джон Фариначчи, немец Флориан Элиас, словак Шимон Немец и швед Эльмер Седерблум.

19-летний Бардаков сыграл в семи матчах МЧМ и записал на свой счёт 2 (1 + 1) очка.

Ранее сообщалось, что сборная России стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021.