Хоккеист сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ

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Форвард молодёжной сборной России Захар Бардаков попал в список главных открытий чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне по версии скаутов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ
  • © Andy Devlin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как сообщает The Athletic, по мнению скаутов НХЛ, опрошенных перед финальным матчем МЧМ, в список главных открытий турнира, помимо Бардакова, вошли финны Топи Ниемеля, Самуэль Хелениус и Сантери Хатакка, американец Джон Фариначчи, немец Флориан Элиас, словак Шимон Немец и швед Эльмер Седерблум.

19-летний Бардаков сыграл в семи матчах МЧМ и записал на свой счёт 2 (1 + 1) очка.

Ранее сообщалось, что сборная России стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021.

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